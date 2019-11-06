特朗普希望習近平赴美簽署協議　韓媒：他有兩層盤算

中美貿易談判的第一階段協議在哪裏簽署，引起外界關注。美國總統特朗普（Donald Trump）希望能在美國國內簽署協議，韓媒認為，這裏隱藏着他的兩重目的。

美國新聞網站Politico在11月5日報道，在中國國家主席習近平考慮訪美簽署第一階段的貿易協議的同時，北京不僅要求特朗普取消原定於12月中旬生效的新一輪關税，還希望他取消9月份實施的關税制裁。

據一位知情人士表示，北京正盡全力要求美國取消關税。作為交換條件，北京同意在兩年內購買價值高達500億美元的美國農產品和履行承諾開放其金融服務業，並加強知識產權保護。

知情人士透露稱，北京目前的假設是，要達成第一階段協議必須取消原定於12月對價值約1,600億美元中國商品徵收的15％關税。此關税若上路將影響包括筆記本電腦和智能手機在內的一系列消費品。

韓國《中央日報》6日報道稱，如果習近平訪美簽署貿易協議的話，特朗普就可以給世界一種「征服」中國、在貿易戰中收到理想成果的意識。

報道稱，這對於瞄準2020年美國大選的特朗普來說是一個明顯的加分，且這一輿論可以將美國民主黨彈劾特朗普的調查壓下去，獲得更多的支持層，收穫外交成果的同時還有利於總統連任。

但是，如果現在美國取消對華的已徵收關税的話，美國內部的強硬派會產生一定的變數，特朗普本人也還沒有最終確定。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）則說，夏威夷和阿拉斯加也可能是簽署協議的地點。他強調，只要能達成協議，會面地點不是問題。