【中美貿易戰】美國或撤銷關稅？　官媒提出達成協議必要條件

中國官媒《經濟日報》旗下的微信公眾號「陶然筆記」11月5日接連刊發兩篇文章，談中美達成協議的條件。

「陶然筆記」當天在第一篇題為《取消已加徵關税是達成協議的必要條件》的文章稱，對中方而言，最終取消全部加徵關税是從未改變也不會改變的核心關切，即使是階段性協議，這一核心關切也應得到體現。

文章稱，關税是中美貿易戰的起點，取消已加徵關税應是達成協議的必要條件。

文章強調，取消已加徵關税是中方最核心的關切。這種關切自始至終體現在磋商的全過程，階段性協議也好，最終協議也罷，中方的這個核心關切一以貫之。

「陶然筆記」當天晚些時候又刊發了一篇題為《達成協議必須同步等比率取消已加徵關税》的文章。文章指出，或許美方一些人依然試圖把加徵關税當「武器」，但這樣的心態只會給協議的簽署造成障礙。

已加徵關税取消多少，協議才會完成多少。協議達成多少，加徵關税就應該退多少。想完全保留已加徵關税，那麼不會有任何協議。同步，意味着按比率進行。

文章稱，妥善解決核心關切是達成協議的前提。取消已加徵關税是達成協議的必要條件。達成協議必須同步、等比率取消已加徵關税。

中國官媒《環球時報》總編胡錫進11月5日另外也在推特（Twitter）上說：「為了達成協議，中國和美國必須同時以相同的比例取消現有的額外關税，這意味着要取消的關税多少應該與達成的協議的多少成比例。」