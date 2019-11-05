華為去年研發投入超150億美元　高層披露對歐洲四大舉措

華為在巴黎舉辦第7屆「歐洲創新日」活動。華為高層在會上列出具體數據，宣布公司在歐洲的新發展策略，將採取「四大舉措」

華為公司董事、戰略研究院院長徐文偉透露，2018年華為研發投入超過150億美元。（資料圖片）

華為公司董事、戰略研究院院長徐文偉透露，2018年華為研發投入超過150億美元，在歐盟發佈的2018工業研發投資排名中，華為排名全球第五。

談及技術投入對成功的作用，徐文偉提到，早在1996年就明確要求預研費用必須佔研發費用的10%以上，現在要求提高到20%以上，也就意味着每年20億至30億美金，投入到前沿和基礎技術研究。公司在全球現有超過8萬研發人員，佔總人數45%左右。

華為還宣布在歐洲的新發展策略。徐文偉表示，為於歐洲各界代表「創新推動數字化歐洲」，華為將採取4大舉措：創新2.0，加強華為與歐洲基礎技術與基礎理論研究領域的合作；信息和通信技術使能歐洲行業保持全球競爭力；擴大數字包容，推動歐洲可持續發展；以及聯合多方力量，共建創新生態。

他強調，華為尊重和支持歐盟的數字主權戰略，努力給歐洲的公司提供創新的平台和資源。「數字主權並不意味着數字柏林牆，全球的開放合作，在數字世界更為重要。」