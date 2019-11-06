英國保守黨下議院領袖暗指大火死難者缺乏常識　飽受批評後道歉

英國保守黨下議院領袖李思銘在11月4日一個電台節目上，發言期間暗指在格倫費爾大廈大火中的遇難者缺乏常識，遭受抨擊。李思銘之後就相關言論道歉。

英國保守黨下議院領袖李思銘，因在格倫費爾大廈大火失言遭受猛烈抨擊。（路透社）

李思銘（Jacob Rees-Mogg，前譯里斯莫格）4日出席英國LBC電台節目時，就2017年格倫費爾大廈沖天大火發表意見。李思銘稱，不管消防員怎麼說，若人身處火警應盡快逃生，因「這似乎是一個常識」。

2017年6月倫敦倫費爾大廈發生大火，大火期後波及整幢大廈，造成72人死亡。事件首階段報告在10月30日公布，當中提及消防員犯下嚴重錯誤，要求住戶留在原地而不是即時疏散，結果造成慘劇。

李思銘的言論被解讀暗指大火遇難者因缺乏常識而燒死，此番言論惹來抨擊。大火倖存者團體表示李思銘的言論極不尊重，「對死者家屬帶來極大侮辱及傷害」，在野工黨批評李思銘應即時辭職下台。

李思銘在5日發表公開文章，就失言道歉。李思銘在文章稱他無意思令大火受害者再受傷害。他補充他的意思是經過調查報告後，相信若重返現場，沒有人會選擇聽從當時消防的指示留在原地，並重申大火是一場悲劇。