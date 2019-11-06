美國高官罕見突然訪韓　美方要求韓國別退出日韓軍事協定

韓國媒體11月6日報道，美國官員、美韓防衛費談判首席代表德哈特（James Dehart）在沒有事先商量的情況下，突然訪問韓國，讓韓國政府大感驚訝。另一方面，美國助理國務卿史迪威（David Stilwell）、另一助理國務卿克拉克（Keith Clarke）也相繼訪韓，包括要求韓國別退出《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）。

韓國《朝鮮日報》11月6日報道，韓美《防衛費分擔金特別協定（SMA）》談判的美國首席代表、國務院首席助理德哈特5日下午抵達韓國，日程為四天三夜。

美國要求韓國分擔更多的防務費，但雙方目前未就此達成共識。（AFP）

值得注意的是，此次美國代表訪韓之旅未經雙方事先協定。SMA談判第二次會議於10月24日在夏威夷舉行，而預定於首爾舉行的第三次會議日程目前尚未確定。報道指，在這樣的情況下，美方首席代表突然訪韓是非常罕見的事情，韓國政府也出現驚慌之色。

報道引述韓國外交消息人士稱：「德哈特訪韓未與韓方進行充分的交涉，是匆忙成行。」韓國外交部官員在5日下午的新聞發佈會上表示：「仍在協調德哈特與我方官員的會晤日程」，「據推測，他有意在年底前結束防衛費談判，所以想在首爾聽取各方意見」。

韓國外交界有觀測稱：「美國為了防止韓國放緩防衛費談判速度，推遲至明年達成妥協，緊急派遣德哈特訪韓。」

另一方面，美國國務院負責東亞太事務的助理國務卿史迪威（David Stilwell）、美國國務院負責經濟事務的助理國務卿克拉克（Keith Clarke）5日也接連訪問了韓國。至此，美國國務院全權負責韓國外交、安保、經濟的核心人士集結首爾。美國對韓方提出的要求，包括韓方應增加分擔駐韓美軍防衛費金額、撤回退出《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）的決定、要求韓國參與印度和太平洋戰略等。

美國國務院高級官員紛紛出面施壓，認為GSOMIA的終結只會對中國、俄羅斯和朝鮮有利。

6日上午，克拉克與史迪威會見韓國外交部長官康京和，討論GSOMIA、印度太平洋戰略合作方案議題。史迪威10月26日曾在東京表示：「GSOMIA對美國、日本和韓國均有益」，公開要求韓國撤回退出GSOMIA的決定。

韓媒引述韓國一位前外交部副部長稱：「距離GSOMIA廢除（11月22日）僅剩10餘天時間，包括未在計劃內的美國政府核心人士同時訪韓，是作為同盟保持禮節做出的最後警告。」