【東盟峰會】韓總統府：文在寅與安倍晉三短暫對話11分鐘

東盟峰會11月4日在泰國曼谷舉行，韓國青瓦台總統府表示，總統文在寅於會上曾與日本首相安倍晉三對話11分鐘，為兩國近來緊張關係帶來破冰作用。

韓國總統文在寅（左）11月4日出席東盟峰會時，與日本首相安倍晉三同場，旁為中國副總理李克強和泰國總理巴育。日韓領袖其後曾短暫對話11分鐘，並同意繼續以對話解決分歧。（AP）

青瓦台的聲明提到，韓日首腦的單獨會談在非常友好而認真的氣氛下進行，他們同意兩國關係非常重要，並認同以外交對話形式解決雙方的爭議。

文在寅提議研究是否舉行較高級別協商的可能性，安倍晉三則認為「以一切可行方法」尋求共識。

日韓關係最近數月陷入新低，韓國最高法院2018年10月裁定，日本企業需就當年強徵勞工向受害者及家屬賠償，日方以日韓條約中韓國已放棄追討賠償為由提出抗議，兩國關係日漸緊張。至2019年7月日本以安全為由，把韓國從出口白名單中剔除，實施出口管制，引發韓國大規模反日示威。

不過兩國高層在近日似乎有意破冰，韓國總理李洛淵10月24日到日本出席德仁天皇登基禮時，與安倍晉三會面，李洛淵把文在寅的親筆信轉交安倍，兩人同意應盡早改善日韓關係，並強調民間持續交流的重要。