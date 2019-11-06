美州議會選舉共和黨受挫　民主黨維珍尼亞州拿下兩院

美國11月5日多個州舉行選舉，外界均視這次選舉為大選前哨戰之一。民主黨成功在維珍尼亞州取得參眾兩院多數議席，1993年來首度完全掌控維珍尼亞立法及行制機關。

曾為美國副總統的拜登前往拉票，呼籲選民投票。（路透社）

維珍尼亞州舉行州議會選舉，點票結果顯示，民主黨成功拿下參眾兩院的多數議席。連同2018年民主黨在州長選舉勝出，民主黨近30年來首次完全掌控維珍尼亞立法及行制機關。

維珍尼亞州近10年逐漸由共和黨轉向支持民主黨，特朗普上任，通俄門及通烏門事件相繼曝光後，進一步令共和黨流失選民。民主黨在維珍尼亞州取得重大勝利。

肯塔基州共和黨勢危

另一個同時舉行選舉的，還有肯塔基州。肯塔基州傳統被視為是共和黨票倉，但選前民調顯示，競逐州長的民主黨候選人貝希爾（Andy Beshear）與貝文（Matt Bevin）十分接近。

截至香港時間4時當局點票率達99%，貝希爾領先貝文約5000票。貝希爾在較早前已宣布勝選，但貝文未言失敗，目前正等待點票結果完成。

至於另一個同被視為共和黨票倉的密西西比州，共和黨則一如預期拿下該州州長席位。但由於肯塔基州意外出現變數，加上在維珍尼亞州敗選，共和黨選情明顯受到最近不斷發酵的「通烏門」事件及彈劾調查影響。