【通烏門】彈劾調查供詞　要求駐烏大使「讚揚」特朗普以保飯碗

美國眾議院調查委員會公開兩名較早前,針對總統特朗普彈劾調查作供的證人供詞文本。兩名作供官員均提到特朗普有意調查民主黨總統候選人拜登父子,並對此表示質疑。

公開的文件中,約萬諾維奇的作供長達317頁。(Reuters)

兩名作供的官員分別是前駐烏克蘭大使約萬諾維奇(Marie Yovanovitch),及國務卿蓬佩奧前顧問麥金利(Michael McKinley)。兩人分別在10月較早前應眾議院調查委員會傳召閉門作供,供詞輯錄成文字版本後在11月4日公開。

要求上Twitter讚特朗普以保飯碗

其中在長達317頁約萬諾維奇的供詞中,約萬諾維奇透露她在任時已留意到總統特朗普的私人律師朱利亞尼(Rudy Giuliani)希望調查民主黨總統候選人拜登父子。

約萬諾維奇表示曾有烏克蘭官員警告她要小心,因為特朗普正着手削弱她的影響力及將她撤職。她稱曾聽到特朗普告訴澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)說「要讓約萬諾維奇經歷一些東西」(going to go through some things),約萬諾維奇不知道這是「什麼東西」,但認為她受到威脅。

約萬諾維奇後曾尋找美國駐歐盟大使桑德蘭(Gordon Sondland)求助,對方提議她用Twitter發文支持特朗普,以挽救她的「飯碗」。她引述桑德蘭說:「你要麼去做要麼回家,妳懂的,妳需要發推文說妳支持總統。」「你知道你的總統,他就喜歡這些東西。」

被供開的供詞還有國務卿蓬佩奧前顧問麥金利(左二),他表示感受到國務院的欺凌。(路透社)

不滿國務院拒絕保護自己員工

另一名作供的麥金利表示,他向眾院表示他向國務院辭職的理由有兩個,第一是國務院無法在自己的員工受攻擊時提供保護;第二是發現駐外大使成為了協助國內政治的工具。

麥金利表示他曾3次向蓬佩奧建議國務院應表態支持約萬諾維奇,但發現蓬佩奧不為所動。後麥金利留意自己正受國務院其他官員的「欺凌」,感受到被排斥。