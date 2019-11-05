【通烏門】彈劾調查供詞　要求駐烏大使「讚揚」特朗普以保飯碗

美國眾議院調查委員會公開兩名較早前，針對總統特朗普彈劾調查作供的證人供詞文本。兩名作供官員均提到特朗普有意調查民主黨總統候選人拜登父子，並對此表示質疑。

公開的文件中，約萬諾維奇的作供長達317頁。（Reuters）

兩名作供的官員分別是前駐烏克蘭大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch），及國務卿蓬佩奧前顧問麥金利（Michael McKinley）。兩人分別在10月較早前應眾議院調查委員會傳召閉門作供，供詞輯錄成文字版本後在11月4日公開。

要求上Twitter讚特朗普以保飯碗

其中在長達317頁約萬諾維奇的供詞中，約萬諾維奇透露她在任時已留意到總統特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）希望調查民主黨總統候選人拜登父子。

約萬諾維奇表示曾有烏克蘭官員警告她要小心，因為特朗普正着手削弱她的影響力及將她撤職。她稱曾聽到特朗普告訴澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）說「要讓約萬諾維奇經歷一些東西」（going to go through some things），約萬諾維奇不知道這是「什麼東西」，但認為她受到威脅。

約萬諾維奇後曾尋找美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）求助，對方提議她用Twitter發文支持特朗普，以挽救她的「飯碗」。她引述桑德蘭說：「你要麼去做要麼回家，妳懂的，妳需要發推文說妳支持總統。」「你知道你的總統，他就喜歡這些東西。」

被供開的供詞還有國務卿蓬佩奧前顧問麥金利（左二），他表示感受到國務院的欺凌。（路透社）

不滿國務院拒絕保護自己員工

另一名作供的麥金利表示，他向眾院表示他向國務院辭職的理由有兩個，第一是國務院無法在自己的員工受攻擊時提供保護；第二是發現駐外大使成為了協助國內政治的工具。

麥金利表示他曾3次向蓬佩奧建議國務院應表態支持約萬諾維奇，但發現蓬佩奧不為所動。後麥金利留意自己正受國務院其他官員的「欺凌」，感受到被排斥。