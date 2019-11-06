中國公布《中法關係行動計劃》

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）近日對中國進行國事訪問。11月6日，中國官方公布了《中法關係行動計劃》。

習近平夫婦在上海會見法國總統馬克龍夫婦。（新華社）

綜合媒體11月6日報道，《中法關係行動計劃》顯示，中法雙方決定加強政治對話，促進相互信任。兩國元首將延續年度會晤機制。中法兩國承諾繼續發揮戰略對話、高級別經濟財金對話和高級別人文交流機制的作用。雙方願加強高級別軍事交流，保持磋商和對話機制，在維和行動等領域開展經驗分享。

其次，《中法關係行動計劃》明確提出中法將在氣候領域加強合作。

與此同時，中法還將促進互聯互通。《中法關係行動計劃》顯示， 中法兩國重申支持促進亞歐可持續性互聯互通。兩國支持中國和歐盟為促進中國「一帶一路」倡議同歐盟歐亞互聯互通戰略等互聯互通倡議對接所做工作。雙方承諾在基礎設施融資方面遵循現有國際準則、標準和項目受益國的法律，同時要考慮受益國的政策和國別情況，確保發展融資的可持續性。兩國歡迎G20可持續融資操作指南並呼籲跟進。

《中法關係行動計劃》強調，中法將推進雙邊貿易和雙向投資。雙方將盡一切努力在短期內取得決定性進展，以便在2020年達成一份符合2019年4月中歐領導人會晤聯合聲明體現的雄心水平的中歐投資協定。

此外，《中法關係行動計劃》還提及中法將在傳統和新興領域加強合作。