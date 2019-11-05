習近平與馬克龍共遊上海豫園　觀看崑曲越劇表演

法國總統馬克龍正在訪華出席第二屆中國國際進口博覽會。11月5日，中國國家主席習近平在上海會見了馬克龍。

新華社報道，中國國家主席習近平和夫人彭麗媛5日晚在上海豫園會見法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和夫人布麗吉特（Brigitte Macron）。

報道稱，習近平和彭麗媛憶及今年3月訪問法國受到馬克龍夫婦款待的情景。習近平說，歡迎馬克龍總統再次訪華並第一次來上海。上海是中國改革開放和發展進步的縮影，體現了近代以來中國同世界關係的演變。希望這次訪問有助於你了解上海、了解中國。

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習近平還說：「我和夫人選擇在豫園款待總統先生和夫人，希望你們能領略中華園林之美和中國的傳統文化。文化藝術表現形式不同，但帶給不同國家民眾的心靈體驗是相通的，不同文化可以和諧共生。中法作為東西方兩大文明代表，應該相互尊重，交流互鑑，各美其美，美美與共。」

馬克龍感謝習近平和彭麗媛為他和夫人作出的熱情周到安排。他表示，習近平主席今天上午在第二屆中國國際進口博覽會開幕式上發表的主旨演講，給他留下深刻印象。法方讚賞並歡迎中國進一步擴大開放，致力於加強國際合作，構建開放型世界經濟，實現互利共贏。預祝第二屆中國國際進口博覽會取得圓滿成功。

馬克龍表示：「上海令我驚歎，我在這裏看到了中國的開放與未來。法中都擁有燦爛文明，都倡導不同文明包容互鑑。我期待這次國事訪問取得圓滿成功，為法中關係未來發展注入新的內涵。」

報道稱，兩國元首夫婦還觀看了崑曲、越劇表演。中國藝術家們用崑腔演唱了法國喜劇《椅子》選段。

據悉，馬克龍此次訪華為期3天，從11月4日開始。11月5日早上，馬克龍還出席了在上海舉辦的第二屆中國國際進口博覽會（簡稱進博會），並作為嘉賓國首腦在進博會開幕式上發表講話。新加坡《聯合早報》11月3日報道稱，進博會被視為中國重要的主場外交。本屆進博會首次吸引到西方主要國家領導人與會，為展會增色不少，這也是北京突破華盛頓戰略包圍的重要進展。

馬克龍在講話中呼籲中國向外國企業進一步開放其龐大市場。他還呼籲中國與歐洲展開更多的合作，共同抵抗單邊主義傾向。

11月6日，馬克龍將同習近平和中國國務院總理李克強在北京進行正式會談，並將簽署一系列商業合同和雙邊合作協議。

《費加羅報》以《馬克龍與中國是一場雙贏？》發表了社論。其中指出，如何與中國打交道，美國總統特朗普（Donald Trump）選擇了強硬的方式，而馬克龍有了相反的選擇，他選擇張開雙手與中國進行「建設性的對話」。