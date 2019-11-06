美國大使打破沉默　承認華府利用4億美元援助促烏克蘭調查拜登

美國總統特朗普（Donald Trump）及團隊不斷否認用軍事援助交換烏克蘭調查競選對手拜登（Joe Biden）及其子亨特（Hunter Biden）。但現任美國駐歐盟大使在證詞即將公開的前一天，遞交四頁的補充說明，改口承認。

美國眾議院負責彈劾案調查的三個委員會11月5日公開文件顯示，美國現任駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）11月4日遞交四頁的紙質補充說明，修正了10月在特朗普彈劾案中的證詞。

美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）消息稱，桑德蘭在補充證詞中承認，曾在9月1日向烏克蘭對應職位的高層官員表達，這是一筆交易，特朗普將不會批准對烏克蘭發放軍事援助，除非他們同意實施特朗普指定要求的調查。該批援助達到4億美元。

特朗普在7月25日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通電話期間，要求對方就亨特在烏克蘭布里斯馬集團（Burisma）董事會任職時的情況展開調查。

桑德蘭作證稱：「我當時說，如果烏克蘭不提供那份我們已經商討了數週的公開的反貪污聲明，美國的援助將很可能不會兑現。」

桑德蘭繼續說道，這位烏克蘭高官在對話中施壓，希望得到準確細節，特朗普到底想要什麼，才願交換已被美國國會批准撥款的軍事援助。

桑德蘭稱，記得當時回答道，如果烏克蘭想要得到這筆援助，那麼新總統澤連斯基必須親自發表公開聲明，宣布啟動那項對特朗普政途有利的調查案。

這些細節印證了特朗普「通烏門」告發者之前的指控，正是這一指控觸動彈劾案。路透社消息稱，上述證詞也證實了其他證人的言論，他們說特朗普力求對烏克蘭施壓、要求展開調查，似乎意在幫助他競選連任。

桑德蘭此番改口之前，10月在民主黨主持的眾議院閉門質詢中，並未證實特朗普要求烏方調查拜登同4億元援助之間存在關聯。桑德蘭在補充說明中表示，是在他之後作證的各位現任、前任官員，令他「喚醒記憶」，寫下這份補充證詞。

桑德蘭還指出，除了軍事援助外，特朗普政府還開出條件，讓澤連斯基訪問白宮，當面告知特朗普，在他和律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）對調查案上的要求方面有何進展。

白宮新聞發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）在11月5日當天下午發表聲明回應桑德蘭新證詞稱：「今天公開的這些書面證詞證實，這起虛假的彈劾案拿到的證據比預計的更少。」