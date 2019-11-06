英國大選開鑼首日　約翰遜內閣威爾斯首席大臣辭職

英國政府為打破脫歐僵局，決定提前大選。國會在11月6日解散後，進入為期5周的競選期。惟大選開始首日，首相約翰遜（Boris Johnson）內閣中的威爾斯首席大臣祈啟思（Alun Cairns）便因涉嫌包庇下屬而宣布辭職。

路透社報道，祈啟思一名前助手恩格蘭德（Ross England）涉嫌蓄意破壞一宗2018年4月強姦案件的審訊，導致審訊中斷。祈啟思也被指之後處理不當。

威爾斯首席大臣祈啟思與約翰遜在一場活動中合照（Reuters）

在當年的審訊中，恩格蘭德的朋友遭指控強姦，恩格蘭德出庭作供，他無視法官的指示，刻意提及受害人的性歷史，被指故意破壞審訊。案件結束後，祈啟思也成為眾矢之的，受害人公開呼籲祈啟思下台。

祈啟思上周表示不知道恩格蘭德在案件中的角色。惟BBC引述一封由祈啟思的特別顧問在2018年8月發出的電郵，指祈啟思對於恩格蘭德的行為知情，信中又指恩格蘭德當時表示有信心法院不會採取行動；而在電郵發出4個月後，恩格蘭德獲選為2021年威爾斯議會格拉摩根谷（Vale of Glamorgan）的保守黨參選人。不過恩格蘭德最終因審訊風波而退出選舉。

祈啟思去信約翰遜請辭，表示鑑於事件十分敏感和持續不斷的猜測，決定辭去職務。他表示將會全面配合《大臣守則》（Ministerial Code）下的調查。