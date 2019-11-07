伊朗午夜起將鈾氣體注入離心機

伊朗國營電視台11月6日引述伊朗原子能組織（Atomic Energy Organization of Iran）發言人卡邁勒萬迪（Behrouz Kamalvandi）指，德黑蘭於當地時間午夜起（香港時間7日凌晨4時30分）將鈾氣體注入離心機。

福爾多核設施的衛星影像。（美聯社）

電視台報道指，伊朗將於國際原子能機構（International Atomic Energy Agency）檢查員在場的情況下，將鈾氣體注入福爾多（Fordow）的離心機。卡邁勒萬迪後來透露，將於當地時間午夜起注入鈾氣體，離心機將會提煉豐度達4.5%的濃縮鈾。要製造武器，濃縮鈾豐度需達90%。

總統魯哈尼（Hassan Rouhani）指，伊朗當日會採取縮減核協議的第四步行動，將鈾氣體注入1,044部離心機。他形容，這是多得美國政策和美國盟友，並表示福爾多即將全面恢復運作。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）形容，伊朗的舉動嚴峻，認為是德黑蘭首次明確表示有意離開協議。被問到巴黎會否啟動協議的爭端機制，馬克龍回應指，將會召開技術和部長會議，討論伊朗行動的含意。

位於什葉派聖城庫姆（Qom）附近的福爾多核設施十年前因為西方間諜披露而公開。根據伊朗核協議，德黑蘭同意將福爾多核設施改為「核、物理和科技中心」，1,044部離心機只能用作製造穩定同位素，不能注入鈾氣體提煉濃縮鈾。