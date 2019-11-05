伊朗再縮減核協議承諾　將鈾氣體注入離心機

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）11月5日宣布，伊朗6日起將會開始向福爾多（Fordow）地下提煉設施的離心機注入鈾氣體，進一步縮減核協議承諾。

伊朗原子能組織主席薩利希到納坦茲提煉設施視察。（美聯社）

魯哈尼發表電視講話，宣布有關決定。他指，德黑蘭留意到外界對福爾多設施和離心機的敏感，但同時德黑蘭不可以容忍單方面履行承諾，而對方卻沒有履行承諾。他表示，如果協議其餘各方履行承諾，包括華府撤銷制裁，所有措施都可以逆轉。

伊朗駐國際原子能機構（International Atomic Energy Agency）代表指，德黑蘭已經通知機構，將於5日起向離心機注入六氟化鈾氣體。他指，已經要求機構派出檢查員監察過程。

位於什葉派聖城庫姆（Qom）附近的福爾多核設施十年前正式公開。根據伊朗核協議，德黑蘭同意將福爾多核設施改為「核、物理和科技中心」，1,044部離心機只能用作製造穩定同位素，不能注入鈾氣體提煉濃縮鈾。

伊朗原子能組織（Atomic Energy Organization of Iran）主席薩利希（Ali Akbar Salehi）4日表示，伊朗當日啟用30部IR-6離心機，並正在研發名為IR-9的原型，比起IR-1運作速度快50倍。