【通烏門】彈劾調查首輪公開聽證會下周舉行

美國總統特朗普（Donald Trump）涉嫌向烏克蘭施壓，要求調查前副總統拜登（Joe Biden）父子，眾議院為此展開彈劾調查。民主黨主導的眾議院情報委員會11月6日宣布，將於13日和15日舉行首輪公開聽證會，三名外交官員將出席作供。

眾議院情報委員會主席希夫指，出席公開聽證會的證人陸續有來。（美聯社）

委員會主席希夫（Adam Schiff）宣布13日和15日舉行首輪公開聽證會。署任美國駐烏克蘭大使泰勒（William Taylor）和歐洲和歐亞事務助理副國務卿肯特（George P. Kent）將出席首場聽證會；前駐烏克蘭大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）則會出席次場聽證會。三名外交官員已經完成閉門作供。希夫指，未來將會有更多人出席公開聽證會。

民主黨陸續公開作供證詞，包括最新公開泰勒的證詞。上月閉門作供逾十小時的泰勒向調查員透露，特朗普暫緩發放對烏克蘭的軍事援助，直至基輔同意調查民主黨人和與拜登家庭有關的公司。

根據早前公開的證詞，5月被特朗普撤走的約萬諾維奇向調查員表示，有人叫她提防周圍會傷害她的人。肯特和泰勒均對約萬諾維奇的離職感到擔憂。

特朗普否認涉及任何不當行為。但希夫指，證人將會展示出最重要的事實在很大程度上都沒有爭議。