法國推多項措施收緊移民政策　實施配額制度

面對來自右翼的壓力，法國總理菲利普（Edouard Philippe）11月6日宣布推出20項移民政策新措施，包括清理部份移民帳篷營地、實施移民工人配額制度並拒絕新抵達尋求庇護的人士獲得非緊急醫療保健服務。

菲利普表示，巴黎東部的移民帳篷營地將於年底前清理，但未有透露如何處理國家其他同類地方。政府將為尋求庇護人士興建數千房屋，讓他們可以帶有尊嚴地生活。他又指，獲取法國公民資格的測試要求亦會變得更嚴格，政府的目標是在六個月內處理難民申請。

部長指，將為來自歐盟以外的合法移民實施配額制度，但未有透露配額上限。對於有人擔心法國的免費醫療制度吸引非法移民，衛生部長比贊（Agnes Buzyn）指，尋求庇護的人士要等待三個月方可獲得醫療保健服務，兒童和緊急服務除外。

菲利普指，政府希望取回移民政策的控制權，形容新措施展示法國雖然開放但並不天真。不過極右領袖瑪琳勒龐（Marine Le Pen）形容只是政治姿態。

民意調查顯示，民眾對移民問題感到擔憂，推動瑪琳勒龐支持度上升。總統馬克龍（Emmanuel Macron）支持度雖然領先，但瑪琳勒龐仍是有力問鼎總統寶座的主要對手。