荷蘭阿姆斯特丹機場劫機疑雲　機師錯誤啟動警報

荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol Airport）11月6日發生懷疑劫機事件，軍警到場戒備。涉事的歐羅巴航空公司（Air Europa）後來表示，機師當時錯誤啟動警報，澄清只是虛驚一場。

荷蘭皇家憲兵隊到機場戒備。（路透社）

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軍警早前接報，調查史基浦機場一架飛機上的「可疑情況」，隨後表示乘客與機組人員已經安全疏散。荷蘭傳媒報道，全副武裝的逮捕隊和其他緊急服務部隊亦有出動。亦有報道指，有持刀男子意圖劫機。軍警隨後表示，已經按照相關守則行動，並將調查有關消息如何從飛機駕駛艙傳出。

歐羅巴航空公司發布聲明說：「今晚由阿姆斯特丹飛往馬德里的一班飛機誤傳警報，導致機場採取安全措施。沒有事情發生，所有乘客安全，正在等待班機起飛。」公司同時致歉。

荷蘭機師協會（Association of Dutch Pilots）主席施密德（Willem Schmid）解釋，機師有兩種方式發出劫機警報，分別是透過飛機的無線電通訊，或透過應答器輸入編碼。

史基浦機場是歐洲第三繁忙的機場，僅次於倫敦的希斯路機場（Heathrow Airport）和巴黎的戴高樂機場（Charles de Gaulle Airport）。史基浦機場指，部份航班延誤，現已恢復正常運作。