傳美國要求韓國支付半島以外軍費　韓方反駁無法支付

美韓兩國正在協商如何分擔防衛費用的問題，韓國媒體引述消息報道，特朗普政府要求韓國分擔的費用，包括朝鮮半島以外的軍費，報道指，韓國政府表明對此無法支付。

韓國《朝鮮日報》11月7日引述消息人士報道，美國在目前進行中的第11次《防衛費分擔金特別協定（SMA）》談判中，要求韓國支付共計47億美元費用，其中除駐韓美軍駐紮費用以外，還包括美國在海外部署資產的維護費用等。

美國要求韓國分擔更多的防衛費用，但雙方目前未達成共識（AFP）

報道稱，美方先是給出一個天文數字，並稱這是美國在朝鮮半島防衛上花費的總額，然後從各項目中抽取一定比例給出一個金額並稱：「只收取其中一部分。」

防衛費談判的美國首席代表、國務院負責安全與談判事務的首席助理德哈特（James Dhart）5日突然訪韓，會見韓國政界和經濟界人士，提到「特朗普表示，對於美國為履行對韓防衛公約而付出的努力，韓國應該做出更大的貢獻。」

美國考慮到韓美防衛費分擔談判將成為2020年起依次進行的同日本、德國、北約等國談判的「標準」，提出了增加總額，縮短協定有效期限，提高上漲率等大幅上漲的要求。

有分析認為，美國這樣的氛圍與美國國務院負責東亞太事務的助理國務卿史迪威（David Stilwell）5日入境韓國後稱韓國為「東亞發展非常強大的供給國」一事不無關聯。

哈德森研究所亞太地區安保首席研究員克羅寧（Patrick Cronin）日前就駐韓美軍撤離問題表示，在持續同朝鮮進行（無核化）談判的過程中，特朗普可能會裁減駐韓美軍規模。

韓國外交界甚至有言論稱：「美國為了向韓國施壓，可能會祭出『裁減駐韓美軍』的籌碼。」

報道指，韓國政府正面反駁，認為「防衛費需獲得國會批准，而發生於海外，韓國國會無從監察的項目，無法予以支付。」

韓國青瓦台稱，韓國國家安保室第二副部長金鉉宗5日分別會見了史迪威和駐韓美軍司令艾布拉姆斯（Robert Bruce Abrams），就《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）和防衛費分擔談判等韓美同盟事宜磋商。

韓國青瓦台發言人高旼廷表示：「金鉉宗詳細闡明瞭韓國在GSOMIA和防衛費分擔等問題上的立場，對此，美方多次強調韓美同盟是東北亞安保的核心。」