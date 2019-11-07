美國堪薩斯城一街道以馬丁路德金命名　反成社會撕裂元兇？

美國已故黑人民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King Jr.）在當地擁有崇高地位，有不少街道都是以他的名字命名。不過位於密蘇里州（Missouri）最大城市堪薩斯城（Kansas City）卻因為街道改名問題而引起長達近一年的社會爭議。

堪薩斯城議會1月投票通過將當地東部一條長約16公里的「公共大道」（The Paseo），改名為「馬丁路德金大道」（Martin Luthur King Jr Boulevard），但一直遭到民眾的激烈反對，他們強調自己非常尊重馬丁路德金的貢獻，但批評市政府繞過規則，豁免取得四分三業主同意的規定。

美國堪薩斯城居民在「公共大道」及「馬丁路德金大道」之間作出選擇，為擾攘多時的社會爭議尋找句號。（AP）

該批反對的居民在4月成立「保留公共大道」（Save The Paseo）組織，並獲得足夠聯署發起全市投票，結果在11月5日的表決中，支持用回舊名字的票數達7成。勝負雙方同意研究其他紀念馬丁路德金的方式，並向其他城市展示如何以和平方式解決分歧。

不過多年來一直推動改名、由馬丁路德金成立的南方基督教領袖會議（Southern Christian Leadership Conference，SCLC）就沒有就是否參與對話一事上表態。該組織主席霍華德（Vernon Howard）曾為改名問題上解畫，稱這是為當地黑人兒童帶來啟發作用，警告重用舊名會有反效果。