任正非：華為沒有美國也能生存　歡迎特朗普來訪

中國電訊設備巨頭華為公司創辦人任正非接受美國媒體訪問時稱，華為可以在沒有美國的情況下生存下來，他強調，華為不是貿易戰的一個因素，又稱歡迎美國總統特朗普（Donald Trump）現在或卸任後到訪。

《華爾街日報》11月6日引述任正非在專訪中表示，華為可以在沒有美國的情況下生存下來。報道稱，任正非暗示華盛頓政府針對華為的行動不會奏效。

報道形容任正非對特朗普政府近期針對華為的行動不屑一顧。任正非認為，就算沒有美國，華為也能生存下來。他又稱，並不關心中美貿易談判。報道亦提到，任正非同時讚揚美國的企業家精神。

任正非說，華為不是中美貿易戰的一個因素，因為該公司在美國幾乎沒有業務往來。他還表示，與美國沒有衝突，並表示他歡迎特朗普現在或卸任後來訪。

任正非稱，不指望美國把華為從實體名單中移除，他們也可以永遠把華為放在名單，因為沒有美國，華為也能生存。

任正非曾指美國打壓如給華為宣傳

此前在10月22日，任正非曾在接受歐洲新聞台採訪時表示，美國的打壓給華為做了廣告宣傳，最近來訪問華為的客戶增加了69%。

當時歐洲新聞台記者恩布林（Damon Embling）提問「美國的一系列指控對華為的傷害還是挺大的吧？」

任正非回應指，他認為沒有那麼大的傷害，沒有那麼大的影響。反過來，這麼多政治家在全世界遊說，還給華為產生了正面影響，他稱「華為原來這麼厲害，還需要美國這麼強大的力量打壓，那設備一定好，趕快買，擔心以後買不到」。任正非又表示，最近來訪問華為的客戶增加69%，證明華為能夠好好地照樣生存。

任正非甚至稱「其實美國給華為做了廣告宣傳，我不認為美國的打壓是給我們產生了阻力。」