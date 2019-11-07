華為高管談任正非：向美國轉讓5G專利有前瞻性

華為創辦人任正非對公司的5G技術充滿信息，華為的高管也認同任正非的各項決策。

綜合中國媒體北京時間11月7日消息，《財富》全球科技論壇於11月7日至8日在廣州舉辦，華為運營商業務首席技術官Paul Scanlan（保羅·斯坎蘭）出席。Paul Scanlan表示，「任董事長（任正非）實際上非常有前瞻性，他說，不要太在意市場的份額，我們（華為）必須成為一個供應鏈的一個環節，美國會從中國購買，中國也會從美國購買，這是全球貿易的供應鏈，自然而然就想到解決途徑，那就是對話。」

此前，華為創始人任正非在接受《經濟學人》採訪時曾表示，「我們可以向美國企業轉讓5G所有的技術和工藝秘密，幫助美國建立起5G的產業來，這樣中、美、歐形成一個三角平衡體系。我們願意這樣做，但要美國能接受才行」。

任正非對華為的前景充滿信心。（VCG）

11月6日下午，任正非在華為舉行的《與任正非咖啡對話》上，回應了中國和美國的5G競爭問題。任正非表示，人們把5G的威脅過度放大了，華為在標準上選擇了釐米波，而不是美國的毫米波，類似於一場賭博，運氣好賭對了。任正非介紹，美國的5G標準選擇為毫米波，寬帶遠比5G寬得多，但有個缺點，覆蓋的距離很短，美國可能以為5G不會那麼快到來，將來覆蓋的技術可能得到解決，沒想到10年後5G就產業化應用了。

近日，在第二屆中國國際進口博覽會上，華為技術有限公司高級副總裁蔣亞非在接受採訪時表示，目前華為已經在全球佈局他們的5G網絡，獲得了60多個商用合同，發貨量超過40萬。

蔣亞非認為，歐洲是各個5G廠商爭奪的重要市場，而華為的5G網絡已經遍布東歐到西歐。同時，中東11個、亞太10個、美洲7個以及非洲1個國家和地區都有應用華為5G。蔣亞非也相信，以後大部分5G信號也都將是由華為提供的。