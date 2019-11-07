馬克龍批美國背棄盟友　稱北約已「腦死亡」

法國總統馬克龍在接受媒體採訪時，痛批了美國背棄盟友之舉。同時，馬克龍還呼籲歐洲重獲「軍事主權」。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）11月7日在接受《經濟學人》雜誌採訪時稱，由於歐美缺乏協調，以及土耳其在敘利亞的侵略行動，北約（NATO）處於「腦死亡」狀態，同時警告歐洲國家不能再依賴美國來保衛其盟友。

馬克龍表示，北約目前正在經歷「腦死亡」，華盛頓正在「背棄盟友」，美國軍隊從敘利亞東北部撤出，拋下庫爾德盟友都證明了這一點。

當被問及是否相信《北大西洋公約》第五條《共同防禦條約》的有效性時，馬克龍回答說：「我不知道，第五條明天會意味着什麼呢？」該條約規定了任何針對北約成員國的攻擊被視為對所有其他成員國的攻擊。

與此同時，馬克龍認為，歐洲正站在「懸崖邊」，除非開始表現得像一個地緣政治大國，否則「將不再控制自己的命運」。為此，歐洲應重新獲得「軍事主權」，並繼續與莫斯科保持對話。

馬克龍一直在推動歐盟和西方國家改變其在世界上的角色，以適應新的全球形勢。2019年8月，他表示「西方霸權」已經結束，試圖孤立俄羅斯將是一個錯誤。

2019年10月，在得知美土就敘北問題達成臨時停火決定的這一消息後，馬克龍曾批評說美土完全忽視了德、法、英作為盟友的知情權，並強調目前的北約已經出了大問題，同時對目前敘北部的亂局負有不可推卸的責任。

馬克龍的相關表態正值他結束訪華的一天後，馬克龍11月4日至6日對中國進行了國事訪問。中國國家主席習近平在會晤馬克龍時說，面對當今世界百年未有之大變局，中法作為聯合國安理會常任理事國和東西方文明代表，理應加強戰略溝通，擔負更多責任，展現大國擔當。

馬克龍說，法中在許多重大國際問題上持有相同立場，在當前國際形勢下，法中作為兩個大國，負有特別重要的責任，法國加強同中國的對話和合作，具有重要示範作用。馬克龍還表示，在當前充滿不確定性的世界裏，歐盟深化對華合作至關重要，法方願推動歐中關係深入發展。

馬克龍在中國出席第二屆進博會時還批評了美國打貿易戰的做法。他說：「面對目前發展不平衡的問題，難道就只能訴諸單邊主義，使用關税武器和叢林法則嗎？我不這麼認為，這不是法國的選擇，也不是歐洲的選擇。」