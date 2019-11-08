【中美貿易戰】美國官員：華府同意撤銷關稅作為協議內容

中國商務部新聞發言人高峰11月7日表示，中美同意隨協議進展，分階段取消加徵關稅。彭博社同日引述美國官員確認，兩國達成協議，將撤銷關稅納入首階段協議內容。路透社同樣確認消息。

中國一直希望美國取消加徵關稅。（Getty Images）

首階段協議的內容仍未有最終定案，確實條款仍在討論中。《紐約時報》引述知情人士指，特朗普政府已經承諾，如果達成協議，將會撤銷關稅。據指，特朗普上月宣布取消10月加徵關稅時，美國已經開始考慮撤銷9月1日對逾1000億美元中國商品的關稅。

《紐約時報》亦引述消息指，部份反對9月1日加徵關稅的官員，包括貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），未有反對用關稅換取中國的重大讓步。官員正在討論削減關稅的比率。不過官員強調，任何舉動都取決於中國採取進取行動保障美國知識產權，而特朗普將有最終決定權。

白宮高級顧問康韋（Kellyanne Conway）形容，總統特朗普渴望簽署協議。

高峰指，過去兩周，雙方牽頭人就妥善解決各自核心關切，進行了認真、建設性的討論。同意隨協議進展，分階段取消加徵關稅。他又表示，如果中美雙方達成第一階段協議，應當根據協議內容，同步等比率取消加徵關税，這是達成協議的重要條件。