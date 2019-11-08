涉嫌掌摑黃背心示威者兼掟磚　法國兩警受審

即時國際
撰文：
最後更新日期：

法國巴黎2018年爆發名為黃背心的大規模示威，並持續多周。巴黎檢察官海茨（Rémi Heitz）11月7日指，兩名警員涉嫌對黃背心示威者做出暴力行為，將面臨審判。

檢察官指，兩名警員涉嫌於5月1日示威期間，對示威者做出暴力行為。其中一人被指掌摑示威者，另一名警員則被指向示威者掟磚。另外有18宗個案轉交負責審理嚴重罪行的調查官，再決定是否有足夠證據起訴。

▼法國《巴黎人報》拍攝得到有警員向示威者掟磚：

▼網上流傳警員掌摑示威者的片段：

海茨表示，檢察部門就巴黎黃背心示威提出212宗個案，警方監管部門已經完全146宗個案的調查，當中有54宗個案不會提出起訴，另外72宗正交由檢察部門跟進考慮起訴。

2018年11月17日，法國爆發黃背心示威，直到5月時，示威力度已經減弱。內政部當時指，示威導致2,448名示威者和1,797名警員受傷。而黃背心示威者陣營指，共有23名示威者失去一隻眼的視力，5人失去一隻手，1人被打爆睪丸。警方用大型橡膠子彈和刺痛彈驅散示威者，引起不滿。

【禁蒙面法】法國黃背心運動期間立法　烏克蘭激起民怨12日後撤回
巴黎再有黃背心示威　警方施放催淚彈拘捕逾100人
法示威者抗議警方過度武力執法　42人被捕
法國辦G7示威者集會　警出動水炮＋催淚彈驅趕
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。