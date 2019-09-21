巴黎再有黃背心示威　警方施放催淚彈拘捕逾100人

法國巴黎市中心9月21日有數百名「黃背心運動」示威者舉行抗議集會，警方指活動未得到官方批准，在現場施放催淚彈，並拘捕至少106人。

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示威者當天本來想到香榭麗舍大道（Champs-Elysees）集會，但警方早已嚴陣以待，出動7500警力，並關閉30個地鐵站。警方指控部分示威者手持鎚子及石油罐，美聯社引述警方指，已拘捕至少106人，進行過1249次保安檢查，超過100人會因為在遭禁止的地區示威而要罰款135歐元（1166港元）。

「黃背心運動」在2018年11月開始出現，至今已是第45周，但這次集會的示威者，大部分都不是穿上黃色背心。

在2018年11月，法國多個地方包括巴黎等地點開始出現示威活動，抗議馬克龍政府準備在2019年元旦起上調燃油税。示威者之後在多個周末繼續抗議，部分示威演變成全國騷亂，規模堪稱全國50年來最大。

事件重挫法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），他2018年12月取消上調燃油税政策，至2019年4月提出大幅減税等政策，他並開始多次落區，到全國多個地方接觸民眾，以挽回自己的民望。「黃背心運動」的聲勢也有所減弱。

馬克龍在《時代周刊》9月19日刊登的訪問中稱，他認為黃背心運動對他來說是好事，讓他更能聆聽民眾，與民眾溝通得更好。