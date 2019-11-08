法總統馬克龍叫停中法合建「歐洲城」計劃

法國愛麗舍宮11月7日宣布，總統馬克龍（Emmanuel Macron）決定取消一項價值30億歐元，由法國零售商「歐尚」（Auchan）與中國萬達集團合作興建大型購物中心的計劃。馬克龍2019年11月4日至6日才對中國進行國事訪問，在他回國不久便做出這個決定，難免引起外界揣測。

圖為歐洲城網站截圖。（歐洲城網站）

有關建築名為歐洲城（EuropaCity），涉資30億歐元，位置選在巴黎北部的戴高樂機場以及巴黎布爾歇機場（Aéroport Paris-Le Bourget）之間，預計2027年建成。不過由於環保人士強烈反對這項計劃，認為其會破壞靠近巴黎的一個大型自然區域，政府最終擱置。

馬克龍指出，他做出終止計劃的決定，是因為他認為這個項目已落伍，不符合該國市民的期望。

負責歐洲城項目的營運公司Alliages & Territoires發聲明批評政府作出的決定是一個錯誤，指決定會打擊外國企業的投資意慾。

萬達集團8日亦就此發出聲明，稱「有網絡媒體報道『萬達在法最大投資項目遭馬克龍喊停』，該報道嚴重失實，歐洲城實際是法方某大型企業牽頭財團投資項目，萬達只參與項目創意和設計。」