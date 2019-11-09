美前市長彭博登記參加阿拉巴馬州民主黨總統初選

美國紐約市前市長彭博（Michael Bloomberg）傳有意角逐2020年民主黨總統候選人提名。他已趕及在期限前在阿拉巴馬州（Alabama）提交參加該州初選的文件。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）11月8日報道，特朗普8日對記者說：「他不會做得好，但我想他真的會傷害拜登（Joe Biden）的選情。除了彭博，我沒有更想有的競選對手了。」他似乎在暗示自己能輕易擊敗彭博。

他說彭博：「他沒有做得好的魔法，小邁克爾（Like Michael）會失敗。」

特朗普指出：「他有一些私人問題」，並指他可能會「花大量金錢投入競選活動，但將不會做得很好。」報道稱，不清楚特朗普指的是哪些問題。白宮未進行詳細說明。

現年77歲的彭博尚未正式宣布加入競選，一位知情人士告訴CNBC，他還不確定是否競選。彭博的發言人謝克特（Jason Schechter）向美國媒體表示，有關決定最快下周公布。

彭博是彭博社的行政總裁，從2002年到2013年曾擔任紐約市長。他曾在3月表明不

參加大選。但彭博的顧問、發言人沃爾夫森（Howard Wolfson）7日發聲明似乎提供他改變主意的原因，其團隊想在明年大選「確保特朗普被擊敗」。他在聲明指出，「邁克爾愈來愈擔心現時在競逐黨提名的民主黨候選人，不是處於（打敗特朗普）的有利位置。」