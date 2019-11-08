紐約前市長彭博擬出戰2020總統選舉　民主黨選情勢更混亂

美國紐約市前市長彭博（Michael Bloomberg）正考慮參加2020年民主黨總統候選人提名的角逐，令該黨的選情或變得更加複雜。他認為，目前的民主黨候選人不足以擊敗現任總統特朗普（Donald Trump）。

路透社11月7日報道，彭博可能加入選戰的舉動，或會在距離民主黨第一次提名角逐還有三個月的時候，對競爭造成極大干擾。

彭博的顧問、發言人沃爾夫森（Howard Wolfson）表示，他質疑現在的民主黨候選人能否擊敗現任總統特朗普，並憂慮目前的候選人沒有做好「擊敗」特朗普的準備。彭博社同日報道，沃爾夫森說：「基於他（彭博）的成就、領導才能和他將人們團結起來推動變革的能力，他將能夠挑戰特朗普並獲勝。」

知情人士向路透社表示，現年77歲的彭博預計本周提交相關文件，參加亞拉巴馬州民主黨總統初選，該地提交材料的最後期限是11月8日，意味彭博有可能趕及加入總統競選戰團。

現在民主黨共有17位候選人，根據最近的民調結果，主要有四大領先的競爭者，包括：美國參議員沃倫（Elizabeth Warren）、代表民主黨進步派的桑德斯（Bernie Sanders）、前副總統拜登（Joe Biden）和代表較為温和一派的印第安納州南本德市（South Bend）市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）。

彭博是彭博新聞社的行政總裁兼創辦人，在2002到2013年期間擔任紐約市長，他亦一直主張關注氣候變化和槍械暴力等議題。

路透社指，財富雜誌《福布斯》（Forbes）的美國富豪排行榜中，彭博以534億美元的身家名列第八，意味他很大機會自掏腰包負擔競選活動資金，或許還能讓他迅速擴大自己的候選人資格。