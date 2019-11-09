【通烏門】博爾頓：掌握很多彈劾調查尚未公開的資料

美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）的代表律師庫珀（Charles Cooper）11月8日表示，目前國會就「通烏門」對彈劾總統特朗普（Donald Trump）的事件中，博爾頓掌握更多仍未曝光的內容。

美國國家安全前顧問博爾頓在任職期間曾多次直接向特朗普諫言，因此對於通烏門問題上掌握更多鮮為人知的資料。（AP）

庫珀向眾議院代表律師的信中提到，博爾頓及前副手庫珀曼（Charles Kupperman）與其他已經到國會作供的現任或前任華府官員不同，兩人曾經直接參與特朗普的會議和提供意見，因此有很多至今仍未在國會聽證會上談及的細節。

國會彈劾調查委員會曾經傳召庫珀曼作供，但白宮要求他不要出席，因此庫珀曼正等待法庭判決才作下一步行動。庫珀提到，假如法庭裁定國會勝數，博爾頓就會出席國會聽證會。

另外，國會同日公開國家安全委員會歐洲及俄羅斯事務前高級總監希爾（Fiona Hill）和現任高級烏克蘭問題專家溫德曼（Alexander S. Vindman）早前作供的文字紀錄，他們提到白宮署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）曾有份提出交換條件，要求烏克蘭高層官員要進行特朗普希望的調查，否則不會與對方舉行會面。

希爾更提到，博爾頓以「手榴彈」形容特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudolph W. Giuliani），並多次警告大家不應與朱利亞尼會面。