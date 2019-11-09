巴西前總統盧拉：擦鞋童入主黎明宮的從政之路

巴西前總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）2018年4月5日因涉嫌貪污被判處12年監禁。巴西最高法院在2019年11月7日做出裁決，推翻過去的判決，令盧拉在8日重獲自由，結束超過1年半的牢獄生活。

盧拉1945年10月27日出生在巴西東北部伯南布哥州（Pernambuco）一個農民家庭。他7歲隨家人移居至聖保羅（São Paulo），10歲便輟學並外出工作幫補家計，那時候他剛剛讀完四年級。他12歲就到街上擦皮鞋，14歲正式成為一間銅加工廠的工人。

盧拉的從政之路源於一宗工業意外。他19歲工作時因意外失去左手尾指，這令他不得不四處求醫。他在此段期間提起對工會興趣。他在兄弟弗雷（Frei Chico）的鼓勵下參與工會運動，並於1972年辭去工廠工作，全職投身工會。

他分別在1975年與1978年當選ABC地區一個冶金工人工會的主席。ABC是聖保羅州的周邊地區，以聖安德烈（Santo André）、聖貝爾納多－杜坎普（São Bernardo do Campo）和São Caetano三個城市的字母為名。

巴西前總統盧拉被指涉貪，入獄超過1年後獲釋。他在11月8日離開監獄時向支持者揮手，並堅稱自己一直清白。（Reuters）

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盧拉與一些工會領袖、學者以及知識分子1980年2月10日創建勞工人黨後，當選成為黨主席。他自此至1994年11月期間，一直是工人黨的領袖。盧拉還在1983年協助創立全國工會理事會（Central Única dos Trabalhadores，CUT）。

盧拉與他領導的工會為加快軍人獨裁下台作出重要貢獻。前總統內韋斯（Tancredo Neves）在盧拉的支持下，於1985年上任。

他1986年高票當選國會議員，並於1989年、1994年和1998年競選總統。他2002年10月第四次參加大選時，終於獲勝並當選巴西總統，成為該國第一位左翼總統。他2003年1月1日正式上任，展開4年任期。他在任期內通過多個不同議題的法案，涵蓋的社會問題包括退休、稅收、勞工、司法和教育等。

盧拉曾結婚2次，與現任妻子瑪麗薩（Marisa Letícia Lula da Silva）育有4名子女，當33人是她與盧拉所生。