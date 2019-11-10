中美貿易協議疑慮再起　談判目標遠未達到

持續近兩年的中美貿易爭端似乎出現了轉機，市場期待中美能夠簽署第一階段貿易協議，但美國總統特朗普（Donald Trump）的最新表態讓貿易協議疑慮再起。

特朗普11月8日稱尚未同意中國提出的取消貿易戰期間加徵關税的要求。他又指，美方收到了關稅，且現時美國可以實質從中國收取數千億美元。

路透社11月7日報道，中美兩國官員表示，雙方同意若達成「第一階段」貿易協議，將取消貿易戰期間對彼此商品加徵的關税。但取消關税的想法遭到了特朗普政府內部的強烈反對。

除了關税之外，中美兩國之間還有許多懸而未決的問題。

德國《商報》（Handelsblatt）11月8日報道，絕不應當高興過早。可以將香檳放進冰箱做準備，但絕不要開瓶暢飲。至簽署所謂的第一階段協定，還有許多尚未解決的問題。畢竟到目前為止，是否簽署這一協議還沒有定論。不要忘了，上一次雙方也是說協議即將簽署。但不久後，談判中斷，隨之而來的是雙方互加關税。

到目前為止，中美雙方仍未確定簽署協議的時間和地點。

報道稱，中美雙方也許真有可能會在聖誕節前簽署協議，畢竟特朗普因烏克蘭醜聞面臨彈劾壓力，急需拿出外交成果安慰選民，而中國也需要為國民經濟注入強心劑。

2019年10月，特朗普就曾宣布過，中美雙方已經就所謂第一階段協定達成原則性共識。

根據目前所掌握的信息，這份協議中其實排除了所有的核心爭議，比如美方如何監督中國放棄工業間諜和盜用知識產權行為的承諾，以及如何應對「中國製造2025」規劃，中國期望通過這一大規模國家補貼計劃，使自己成為高科技領域的世界頭強。取而代之的第一階段協定的主要內容是，中國如何大規模擴展從美國進口大豆、玉米以及肉製品的數量。