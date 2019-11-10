【柏林圍牆倒塌30周年】德國總統批評美國與歷史背道而馳

柏林圍牆倒塌30周年，德國舉行紀念活動。總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）表示當年在美國的協助成功令圍牆倒下，並認為今天美國不應走利己主義的道路。言論被認為是批評總統特朗普的本位主義政策。

德國總統施泰因邁爾以當年的列根總統要求拆掉圍牆，諷刺今天特朗普政府要興建圍牆，是反其道而行。（Reuters）

總統施泰因邁爾在主持紀念活動時表示，他仍記得當年時任總統列根在柏林布蘭登堡大門（Brandenburg Gate），呼叫要求拆掉圍牆。他表示美國是民主和自由的夥伴，反對本位主義，稱這是「他對未來的期望」。

施泰因邁爾這句被視為是批評美國總統特朗普的政策，特朗普鼓吹「美國優先」主義，堅持在南部與墨西哥接壤邊境興建圍牆，與歷史背道而馳。

隨着美國鼓吹的排他主義風潮，德國反移民的極右翼組織亦不斷壯大起來。施泰因邁爾表示「撕裂國家的無形圍牆已豎立起來」，但認為德國人能「最終能把其拆毀」。

另一方面，特朗普在華盛頓發表賀詞，表示冷戰早已遠去，但「全球各地專制政權，持續採行蘇聯式極權主義暴虐策略」。特朗普稱將持續與德國攜手合作，以確保自由的火炬不滅，成為全世界仰望的希望與機會燈塔。