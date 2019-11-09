蓬佩奧柏林演說　矛頭指向中俄

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）11月8日在德國柏林發表演說，批評俄羅斯和中國為世界帶來威脅，又認為北約（NATO）有必要改革。

美國國務卿蓬佩奧11月8日訪問柏林，並為駐當地使館的前總統列根雕像主持揭幕。（Reuters）

蓬佩奧8日在柏林圍牆倒下30周年紀念前夕於當地發表演說，指西方國家在圍牆倒下的餘輝迷失路向，稱大家以為可以將資源用於盟友、軍隊以外的地方，卻發現是個錯誤。他表示，今日的俄羅斯由一位曾經在（前東德城市）德累斯頓（Dresden）工作的前蘇聯國家安全委員會（KGB）官員（即俄羅斯總統普京）領導，並入侵鄰國和打壓異見人士。蓬佩奧稱，歐洲不應倚賴俄羅斯的能源供應。

蓬佩奧亦提到中國問題，形容中共塑造新類型的極權主義，指北京打壓民眾的方式或與東德政府當年的手段相似，並警告德國政府不要將當地的5G設備合作批予華為。

對於蓬佩奧的言論，中國外交部為此表達不滿，稱對方抹黑中國政治制度和充滿偏見。

分隔東、西德國的柏林圍牆在1989年11月9日倒下，不少東德人隨即湧到西柏林，獲大批西德民眾夾道歡迎。（Reuters）

另外，蓬佩奧回應法國總統馬克龍的「北約腦死」論，指北約成立至今已70年，它有需要發展和改變，應對當今的現實和挑戰。他表示，如果各國認為在沒向北約提供足夠資源下獲得安全保障，或者各國沒有履行承諾，北約可能因此變得與時代脫節，因此認為組織有必要與時並進。