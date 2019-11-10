默克爾冒雨出席柏林牆倒下30周年紀念儀式

德國及多國領導人當地時間11月9日在在德國首都柏林貝爾瑙爾大街（Bernauer Strasse）119號柏林牆（Berliner Mauer）遺址紀念館舉行儀式，紀念柏林牆倒塌30周年。美、法元首均發聲。

英國路透社消息稱，德國總理默克爾（Angela Merkel）、德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）以及一些歐洲國家領導人一起參加紀念活動，並在柏林牆殘留段落上插上了玫瑰花。

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默克爾隨後在紀念堂致辭中說：「女士們先生們，柏林牆已經成為歷史了。它告訴我們一件事：限制民眾自由的圍牆不管多高多寬，都會被推翻。」

默克爾向在東歐獨裁統治時期的死難者表示哀悼。默克爾稱，全世界範圍內爭取自由的鬥爭並沒有結束，「我們已經沒有藉口，應該接受挑戰，為自由與民主去盡我們的努力。」

馬克龍（前排左）與特朗普（前排右）當天均表態。圖為8月25日法國七國集團（G7）領導人峰會。（AFP）

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在Twitter上說：「柏林牆在30年前不是自己倒塌的。是千萬個嚮往自由的人用勇氣將它推翻，為德國的再次統一和歐洲的統一鋪平了道路。我們要同樣的勇敢，不辜負他們的希望。」

白宮發表聲明稱，美國總統特朗普（Donald Trump）讚賞德國人在統一其國家以及重建前東德方面取得巨大的進步。他補充說：「全世界的目光都見證東德一代人每一揮下動錘子，來收回上帝賦予他們自由。」