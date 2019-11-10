伊朗發現新油田　原油存量增加三分之一

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）11月10日宣布，在該國西南部發現一個新油田，估計存量高達530億桶原油。新油田可能成為該國第二大油田。

伊朗總統魯哈尼11月10日宣布發現一個新油田，估計存量高達530億桶原油。（AP）

魯哈尼當日在該國中部城市亞茲德（Yazd）宣布，新油西南部胡齊斯坦省（Khuzestan），面積約2400平方公里。油層深達80米。

美聯社報道，新油田存量高達530億桶原油，僅次有650億桶原油存量、位於阿瓦士（Ahvaz）的油田。這個發現使該國的原油存量增加三分之一。

魯哈尼表示，他是在對美國白宮說，即使華府在制裁伊朗，這個國家的工人和工程人員都能發現530億桶原油。

美國總統特朗普2018年5月退出《伊朗核協議》後，同年8月和11月初分兩輪恢復對伊朗實施全面制裁。當中最令伊朗困擾的，是禁止該國出口石油，凡進口伊朗石油的國家，都會面臨美國的制裁。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）2019年11月3日重申，伊朗不會與美國談判，形容兩國是死敵，並指自1979年伊斯蘭革命以來，伊朗已經超越美國。