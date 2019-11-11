紀念一戰結束101周年　英女王出席悼念儀式

英國王室成員、政客和退役老兵等11月10日出席「國殤星期日」（Remembrance Sunday）的悼念儀式，紀念第一次世界大戰結束101周年。王儲查理斯（Prince Charles）於紀念碑前獻花。

王儲查理斯於紀念碑前獻花。（美聯社）

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英女王在劍橋公爵夫人凱特（Kate）和康沃爾公爵夫人卡米拉（Camilla）的陪同下，於陽台觀看儀式進行。至於梅根（Meghan）則於另一陽台出席。

查理斯於國會附近的第一次世界大戰陣亡將士紀念碑代表自己和英女王獻花，威廉王子（Prince William）和哈里王子（Prince Harry）隨後亦有獻花。已經退休的菲臘親王（Prince Philip）則由王室職員代表獻花。

數千軍隊成員、退役老兵和公眾於紀念碑附近的街道聚集，紀念一戰和其後衝突死去的人。大笨鐘（Big Ben）於當地時間11時正敲響，群眾開始默哀兩分鐘。默哀以一聲砲聲結束，隨即奏起軍樂《最後崗位》 （The Last Post）。

1918年11月11日，第一次世界大戰結束。英國則於每年最近的星期日舉行紀念活動。