西班牙大選投票結束　工人社會黨領先惟料議席減少

西班牙11月10日舉行年內第二次大選。民意調查顯示，看守首相桑切斯（Pedro Sanchez）所屬的工人社會黨有望勝出，不過仍未能夠獲得過半數議席，所得議席甚至比起上一次大選減少，無助化解僵局。

大部份票站當地時間晚上8時關閉。西班牙廣播電視公司（RTVE）公布GAD3進行的民意調查，結果顯示左翼和右翼政黨均沒有明顯優勢。極右呼聲黨（Vox）成為最大贏家，預計議席將由4月大選所得的24席增加逾一倍，一躍成為第三大黨。

民意調查預計工人社會黨將贏得27%的選票，取得114至119席，比起上次大選所得的123席減少。保守派人民黨（People's Party）料取得85至90席，為第二大黨。對左翼政黨而言，最理想是加上小型地區政黨和加泰獨派議員後，取得過半數支持。

根據內政部已經點算二成選票的結果指，工人社會黨取得29%選票，暫時領先，人民黨獲得約20%選票，中間偏右的公民黨（Ciudadanos）則有5.5%選票，極左「我們能」黨（United We Can）得到10%選票。

「我們能」黨領袖伊格萊西亞斯（Pablo Iglesias）指，願意向工人社會黨領袖桑切斯提供協助，組成穩定的左翼政府。工人社會黨和「我們能」黨4月大選後未能就籌組政府達成協議，觸發新一次大選。