玻利維亞軍方警察施壓　總統莫拉萊斯宣布下台

玻利維亞大選涉嫌舞弊，總統莫拉萊斯（Evo Morales）11月10日宣布重新舉行大選。面對軍方和警察施壓要求辭職，加上多名盟友請辭，莫拉萊斯終於宣布下台，結束長達近14年的管治。

總統宣布辭職後，反對派上街慶祝。（美聯社）

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莫拉萊斯表示，將向議會提交辭職信，促請人民停止攻擊兄弟和姊妹，並停止焚燒和攻擊。60歲的莫拉萊斯是首名原住民總統，在位13年9個月，是國家史上在任最長的總統。

軍方指揮官表示，為了玻利維亞的好處，建議莫拉萊斯下台，得以恢復和平和穩定。他指，同樣地，促請人民和動員部門擺脫兄弟之間的暴力和混亂的態度，以免用血、痛苦和哀傷沾染家庭。

莫拉萊斯多名盟友相繼請辭，包括礦業部長納瓦羅（Cesar Navarro）和下議院議長博爾達（Victor Borda）。二人因為擔心家人安全而提出請辭。另外有三名親政府的議員亦宣布辭職。上議院議長薩爾瓦鐵拉（Adriana Salvatierra）隨後也宣布辭職。

美洲國家組織（Organization of American States）發表報告指，玻利維亞大選牽涉嚴重違規情況。最高選舉法院院長肖克（María Eugenia Choque）隨後亦宣布辭職。司法部長辦公室表明會調查涉嫌舞弊的法官。

莫拉萊斯同日較早前於拉巴斯（La Paz）出席記者會指，同意再次舉行總統大選，並會替換選舉機構，促請所有政黨和各界協助國家恢復和平。被問到會否再次參選，他向本地電台表示，是否參選屬次要，首要的是安撫國家，並指他有憲法責任完成任期。