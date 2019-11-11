敏感時刻博爾頓被指要出書　酬金200萬美元

自2019年9月被美國總統特朗普（Donald Trump）解職後，白宮前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）一直保持沉默。不過，有最新消息指，博爾頓似乎將通過出書的方式表達心聲。

美聯社11月9日以3名不願公開姓名的出版界人士為消息源報道，博爾頓經由一家代理商與美國西蒙與舒斯特（Simon & Schuster）聯合出版社達成交易，合同金額大約為200萬美元。消息人士沒有披露更多細節，如書名、內容和出版時間。

據悉，博爾頓由一間作家經紀公司代表，過去數周達成出書協議；該公司曾代表聯邦調查局前局長科米（James Comey），以及即將面世新書《一個警告》的匿名華盛頓高級官員協商出書協議。博爾頓2007年由同一間出版社，出版《投降不是選項》一書。

白宮前國家安全顧問博爾頓曾是美國總統特朗普的得力幹將，但在2019年9月突然被特朗普解職。（Reuters）

博爾頓2018年4月出任國家安全顧問。特朗普2019年9月解除他的職務，理由是觀點相左和他與同僚關係差。

博爾頓是知名鷹派，此前多次在白宮內任職，曾出任美國常駐聯合國代表。他2007年出書《投降不是選項：在聯合國及海外捍衛美國》。

值得注意的是，美國國會眾議院正在針對特朗普做彈劾調查，10月30日傳喚博爾頓作證。博爾頓的律師11月8日回應，博爾頓只會在收到法院命令後在國會作證。

據美國《紐約時報》11月8日報道，博爾頓的律師11月8日對議員們表示，博爾頓了解與白宮當局對烏克蘭施壓有關的「許多會議和對話」的內情，而眾議院的彈劾調查人員尚未得知這些情況。