美媒：美加強審查　中國留學生因簽證延遲入學遇阻

9月17日，美國《密歇根日報》（The Michigan Daily）文章稱，密歇根大學已於兩週前開學，但該校發言人說，目前仍有近30名國際學生因簽證延遲無法報到。美國政府的外交政策已導致簽證延遲和拒籤量大幅增加。

數據顯示，赴美中國留學生是中國在海外留學生的最大群體。（新華社）

該校一名學生透露，簽證面談時，他準備告知簽證官他的計劃，但面談過程異乎尋常的簡短。3個月後，他的簽證申請仍處於「行政處理」，即留學生背景核查階段。

這位學生說，他和其他陷入類似窘境的中國學生曾與美國國務院聯繫，但對方總是敷衍，「我感到很困惑，想知道程序為何如此宂長。」

另一名學生為申請美國的碩士學位進行了充分準備，提前120天就將所有材料歸併到位。面籤時她被問及計劃攻讀的專業的基本信息，但最終也未從美國方面獲得實質性的回應。「我曾認為沒問題。但沒料到出現反常的延遲。」

據報道，美國國務院把簽證審查時間延長至180天，簽證發放數量也在減少。與此同時，在美留學的中國學生人數增至10年前的4倍，超過36萬。

密歇根大學發言人說，該校尚未像美國其他學術機構那樣受到強烈衝擊，但中國留學生佔該校國際學生總人數的近一半。

該校中國學生學者聯合會的負責人說，多名中國學生因簽證問題無法在本學期開始上課。此類簽證和入學延遲正在損害美國大學作為頂尖全球院校的地位。

此前，英國路透社引述消息人士透露，美國政府正在考慮是否加強針對中國學生的入學前檢查，內容包括學生的電話記錄和在中美兩國社交媒體的個人賬戶，看看是否存在可能對美政府構成不良企圖的信息。