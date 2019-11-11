韓外長：廢止韓日軍情協定　中朝是最大受益方

《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）的廢留問題成為韓國處理韓日關係、韓美關係的重要課題，韓國或許在尋找第三種方案。與此同時，韓外長承認，韓國選擇將其廢止時，中朝是最大的受益國。

韓國與日本因「日本強徵韓國勞工」問題導致兩國關係緊張。（VCG）

韓國《朝鮮日報》11月11日報道，8日在國會預算決算特別委員會全體會議上，自由韓國黨議員金碩基提問：「《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）廢止時，是否為中朝受益最大？」韓國外交部長康京和回應稱「確實可以這樣評價」。

報道稱，同樣的問題金碩基重複了四次，康京和才予以回應。

9月，韓國國防部長鄭景斗曾表示，GSOMIA廢止時，朝鮮、中國和俄羅斯將獲得最大利益。對此，康京和表示：「我認為，國防部長和外交部長沒有必要公開發表同樣的言論。」

美國不希望韓國廢止《韓日軍事情報保護協定》。（AFP）

金碩基還問道：「通過廢止GSOMIA能夠獲得怎樣的國家利益？」康京和回應稱，「這是在韓日之間存在矛盾的情況下做出的無可奈何的決定」，「我們已經充分認識到，這一決定的影響可能會對其他外交關係的管理造成負擔」，「在突然遭到某種不正當報復時，採取原則性立場也是維護國家利益的一部分」。

據悉，在《韓日軍事情報保護協定》半個月後即將到期之際，青瓦台以日本的態度變化為擔保，正在琢磨既不是終止也不是延長的第三種解決方法。

韓國《東亞日報》8日報道稱，青瓦台相關人士7日表示：「正在為就《韓日軍事情報保護協定》找到契合點而與美國展開討論」，「關於終止這一協定的決定，歷來存在『走』（終止協定）或『停』（延長協定）的兩種看法，但也不一定如此」。

報道稱，青瓦台一直堅持即使終止《韓日軍事情報保護協定》，也會根據情報共享約定（TISA）共享軍事情報，但美國方面認為，通過美國交換韓日情報的現有TISA體系很難迅速共享情報。

在這樣的背景下，美國方面不斷對韓施壓。

韓聯社8日報道稱，美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）將於下周再次訪韓，在23日《日韓軍事情報協定》即將到期之際，美國訪韓高官級別愈來愈高，這被認為是向韓國施壓不要終止《日韓軍事情報協定》的警告信號。