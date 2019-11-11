西班牙大選結果未能打破僵局　工人社會黨難尋出路

西班牙大選結束，目前點票結果顯示首相桑切斯所屬的工人社會黨勝出，但無法取得過半數議席。另一方面極右聲音黨取得更多議席成為第三大黨，選舉結果顯示政治僵局仍難以打破。

工人社會黨支持慶祝選舉取得勝利，但這次選舉結果與上次差不多，難以為執政黨取得突破。（路透社）

這次是西班牙4年以來第四次議會選舉，也是今年第二次。根據目前點票結果顯示，首相桑切斯（Pedro Sanchez）所屬的工人社會黨勝出，得120席。但不僅無法取得國會過半數，還要較大選前少數席。

而極右的聲音黨（Vox），則憑着加泰羅尼亞危機的呼聲，議席增加一倍至56席，成為這次選舉中的另一個大贏家。

僵局依然難以打破

自2015年後西班牙出現多個新政黨，打破國內傳統左右翼政黨輪替的格局，國會始終無法籌組穩定聯合政府，觸發一次又一次的大選。2019年4月西班牙剛大選結束，因工人社會黨無法取得過半數議席，亦無法拉攏其他政黨支持，籌組聯合政府失敗，導致要一年內二度舉行大選。

極右聲音黨得助於加泰羅尼亞危機，取得更多右翼選民的支持。（路透社）

觀看目前狀況，西班牙政治局勢仍然沒有改善跡象，工人社會黨仍需要與其他政黨尋求組成聯合政府。儘管極左政黨「我們能」黨（United We Can）願意提供協助，但兩黨總合起來只有146席，仍缺17席才能取得過半數。

目前工人社會黨需與支持加泰獨立的左翼政黨合作才可籌組聯合政府，但外界認為這選項並不可行。假若籌組政府失敗，西班牙將要再次舉行大選。

加泰危機放大右翼聲音

聲音黨（Vox）黨魁阿巴斯卡（Santiago Abascal）表示他們的反移民政策及推動的文化與政治變革獲得認同。阿巴期卡稱他們成功公開討論各種禁忌，並告訴左翼政黨他們並不處於道德高地。

10月中，西班牙最高法院以煽動叛亂罪，判處9名鼓吹加泰獨立人士監禁，激發加泰發生暴力示威。判決並促使西班牙右翼政黨要求桑切斯作出嚴厲的回應，同時成為聲音黨的宣傳機會，讓他們獲得更多支持。