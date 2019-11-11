一馬基金貪腐案七宗罪表證成立　納吉布將出庭自辯

馬來西亞前首相納吉布（Najib Razak）捲入「一馬基金」（1MDB）前子公司SRC國際公司的貪腐案，當地法院宣布4項貪污罪、3項洗黑錢罪表證成立。吉隆坡法院指「（9年）從第一天起，被告便開始濫用大量職權。」

馬來西亞《星洲日報》報道，當地時間11月11日上午11時15分，馬來西亞吉隆坡法院的法官念出判詞，納吉布被控涉嫌在自創的一馬基金旗下前子公司SRC的貪腐洗錢案，涉案金額4200萬令吉——4項貪污指控（包括3項刑事失信、1項濫權）和3項洗黑錢指控所有控罪的表證成立。

案件將進入抗辯階段。目前，SRC案還有6項控狀等待裁決中。

納吉布（中）4月3日在吉隆坡法庭出席SRC案聆訊。（VCG）

抗辯階段為12月的3日至4日、9日至12日以及16日至19日。納吉布在自辯時將有3個選擇，分別是宣誓自辯、接受控方交叉盤問、保持沉默。納吉布在宣判後選擇了宣誓自辯。

而涉一馬基金貪腐案，納吉布共被指控42宗罪。一旦證實有罪，將足夠被判終身監禁。

法官與10月22日與23日聆聽過控辯雙方的口頭陳詞。案件從今年4月3日開審至8月27日，審訊期長達57天，控方總共傳召了57名證人。

美聯社報道，法官安薩里（Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali）宣布判決稱：「從第一天起，被告便開始濫用大量職權。」在10月末的總結陳詞中，檢察官們控訴納吉布在一馬基金系列案件中，大量貪污的行為就像「皇上」。

數名檢察官稱，納吉布在一馬基金案中，涉嫌盜竊45億美元，在2009年至2018年間濫用殆盡。數名在美國的偵查人員表示，納吉布通過在美國等國的銀行賬戶，向美國好萊塢（Hollywood）投資電影，購置酒店、奢華遊艇、藝術品、珠寶及其他奢侈品，達到洗錢的目的。已從納吉布和妻子各自的家裏、其他宅邸中，發現需要用貨車承裝的塞滿現金的行李箱，還有珠寶、奢侈品牌包，估值2.65億美元。美國《華爾街日報》則稱，基金中有7.6億美元落賬到了納吉布名下。

納吉布律師阿卜杜拉（Shafee Abdullah）稱，庭上，納吉布聽到判決後一臉「震驚」。在開庭前近兩小時，納吉布仍不忘在社交媒體發文，「如常助選」，替柔佛州笨珍縣丹絨比艾補選、國陣候選人黃日升拉票。

納吉布的律師團隊在庭上對每項指控均抗辯，認為證據並未指明納吉布有「過錯」。

馬哈蒂爾6月在日本出席亞洲未來峰會。（Getty）

現年66歲的納吉布自2009年4月至2018年5月擔任馬來西亞首相，是馬來西亞首位被控的前首相。