智利回應示威者訴求修改憲法　反對派質疑程序有缺憾

智利內政部長布盧梅爾（Gonzalo Blumel）11月10日宣布計劃，修改軍事獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）時期的憲法，為總統皮涅拉（Sebastian Pinera）的一大讓步。不過反對派質疑程序有缺憾。

智利總統皮涅拉回應示威者訴求，同意修改憲法。（美聯社）

布盧梅爾表示，總統、內閣成員和政府盟友均同意國會應該主導重寫憲法的過程，文件之後會交予公眾進行公投。他指，必須專注於重新設定社會契約的目標。他未有提出修憲時間表，但表示政府會迅速開始工作。

反對派卻質疑，示威者不信任現時的議員，而且公投應該在過程開初進行，讓人民的意見能夠納入考慮。反對派參議員哈博（Felipe Harboe）表示，公民要求的是不同的東西，他們希望有「憲法議會」，或者用其他形式直接參與。執政聯盟參議員奧桑東（Manuel José Ossandón）指，在沒有社區更積極的參與下，國會沒有可信性去做事。

政府發言人魯維拉爾（Karla Rubilar）拒絕召開憲法議會的要求。憲法議會是指，選出一群市民草擬新的憲法。

示威者約一個月前因為反對地鐵加價而發起示威，隨後發展成大規模抗議，要求改善基本服務和福利。示威大致和平，但衝突導致最少20人死亡。示威者其中一項主要訴求是修改憲法，加入保障社會權利和增加公民參與的內容。