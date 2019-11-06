智利示威持續　防暴警察遭汽油彈擊中面部起火　總統拒絕下台

智利示威者11月4日再次走上街頭，要求政府改善社會服務。有示威者向防暴警察投擲石頭和汽油彈，其中兩人被擊中，面部起火。總統皮涅拉（Sebastian Pinera）接受訪問時拒絕下台，希望完成餘下的兩年任期。

有示威者裝扮成電影《JOKER小丑》的主角。（美聯社）

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示威者經過長周末的「小休」後再次走上街頭，規模明顯減少，但仍有數千人參與。大部份示威者和平遊行，部份人向防暴警察投擲石頭和汽油彈。警方用催淚彈和水砲車還擊。政府指，最少六名警察受傷，其中兩人遭汽油彈擊中面部起火。

財政部長布里奧內斯（Ignacio Briones）警告，示威引起的負面經濟影響迫使官員將國家本年經濟增長預測從2.6%下調至2%至2.2%。不過示威者指，自己沒有分享到國家的經濟繁榮，批評大公司是最大得益者。有參與示威的教師表示，最低工資讓六成工人生活於貧窮線下，形容增長只是經濟模式製造出來的謬論，用來隱藏國家的不平等。

皮涅拉接受英國廣播公司（BBC）訪問時指，自己是由大部份智利人民選出的總統，承認自己要為國內不平等的情況負責，但不是唯一一個要負責的人。他承諾會履行總統的職務，改善民眾的生活質素。

示威已經持續兩周，最少18人死亡，數千人受傷。皮涅拉的支持度跌至14%，為軍事獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）時期以來最低。