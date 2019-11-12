俄羅斯：特朗普2020年或到莫斯科參加勝利日慶祝活動

俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）當地時間11月11日在莫斯科表示，美國總統特朗普（Donald Trump）可能會到莫斯科參加2020年5月9日勝利日慶祝活動。

烏沙科夫在11日舉行的新聞發布會上說，俄方通過包括特朗普的Twitter在內的媒體獲知，美方正考慮俄方提出的特朗普到莫斯科參加2020年5月9日舉行的勝利日慶祝活動。

烏沙科夫說，有關可能性是存在的。但正如特朗普本人所說，明年的勝利日慶祝活動恰逢美國大選前的重要時刻，因此特朗普是否能來將取決於美國當局的意願和其本人是否願意花費兩天時間來莫斯科。

烏沙科夫表示，目前尚未收到美方的正式確認。

美國總統特朗普稱願意赴俄出席勝利日活動，圖為特朗普與俄羅斯總統普京（左）6月在大阪G20峰會期間會晤。（Reuters）

據美國《華盛頓郵報》11月8日報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月在二十國集團（G20）峰會上邀請特朗普出席上述儀式。對此，特朗普8日在白宮對記者說：「我正在考慮（出席），那時剛好是政治活動的旺季，所以我會看看是否能做到，但我願意去」，「慶祝戰爭結束是非常重要的事情」。