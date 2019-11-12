印度突取消中印商業論壇　據報因中國與會者未取得印度簽證

原定11月13日起在印度新德里舉行的第8屆印中商業論壇被取消，在這之前，印度剛剛拒絕加入中國支持的「區域全面經濟夥伴合作協定」 （RCEP）。

11月4日，RCEP的15個成員國已經結束所有文件談判以及實質上所有市場准入談判，準備2020年簽署協議。這是覆蓋世界人口最多、成員結構最多元、發展潛力最大的區域自貿協定。（Getty Images）

綜合媒體11月12日報道，這次年度論壇由設在印度的國際商業鏈接論壇（IBLF）與印度工商協會（FICCI）聯合舉辦。IBLF在其網頁上發出簡短信息稱，「由於無法預見的情況」，這次論壇被告知取消，希望很快能宣布新的舉行日期。

《印度快報》（Indian Express）援引消息人士透露，有70人的中方代表團在數星期前申請印度簽證，但沒有獲得簽證。看來有政府支持的主辦單位試圖促使政府核發簽證給中方與會人員，但最後被告知目前不予核發。

該消息人士稱，印度外交部11月8日通知主辦單位，沒有得到印度內政部的批准，無法核發這些簽證。

據悉，這次年度論壇原本預定在新德里舉行兩天，邀請了印度政府內閣部長為與會貴賓，並請首席經濟顧問以及印度政府智庫「國家轉型委員會」（NITI Aayog）的成員擔任主講人。

就在印度不予核發中方簽證的幾天前，印度拒絕加入中國支持的「區域全面經濟夥伴合作協定」 （RCEP）。印度總理莫迪（Narendra Modi）11月4日表示，由於在關税、與其他國家的貿易逆差和非關税壁壘等方面存在分歧，印度決定不同意目前的條款。

印度擔心，根據RCEP中逐步取消關税的條款，印度要開放市場，這會讓大量廉價中國商品以及澳洲與新西蘭的農產品湧入印度，從而損害印度當地生產商。