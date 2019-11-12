韓國仿傚中國「雙11」刺激消費未成功　韓媒認為與政府有關

中美貿易戰下的中國光棍節消費依然如火如荼，而韓國效仿光棍節消費推出的「韓國購物季」連續四年反應平平。對此，韓媒認為是政府方面的原因所致。

韓國《朝鮮日報》11月12日報道，11日舉行的全球最大的購物節——中國阿里巴巴「光棍節」（雙十一）今年再創下驚人的銷售紀錄。

報道稱，中國雙十一購物節成交額突破100億元人民幣僅耗時1分36秒，較2018年快了29秒。成交額突破1,000億元人民幣耗時1小時3分鐘59秒，較2018年提前了43分鐘27秒。

報道稱，今年的光棍節似乎比往年更具特別的意義。因為這是在中美貿易戰爭進行到第16個月的情況下舉行的購物活動。中國今年第三季度的國內生產總值（GDP）增長率僅為6.0%，創紀錄新低。隨着經濟不確定性的擴大，外界預測今年的光棍節交易額將較2018年有所減少。但事實推翻了這種預測。

與之相反，韓國政府仿傚中國光棍節打造的「韓國購物季（KOREA Sale FESTA）」，今年依然未能引起熱潮。韓國購物季是自11月1日至11月22日，由韓國600多家流通企業參加的韓國最大的購物慶典。雖然今年已經迎來第四屆，但大多數消費者仍然是「不知為何物」的態度。

那麼中國可以、但韓國不行的原因究竟是什麼？

在中美貿易戰的背景下，感知到危機信號的中國政府從今年年初開始竭盡全力刺激內需。中國政府稱：「將動用一切可行的手段刺激消費」，於今年初推出了史上最大規模的減税政策。減税措施促使消費者打開錢包，企業也積極予以回應。

而韓國不同於中國，韓國政府接連推出了給消費心理「潑冷水」的政策。今年的韓國購物季從一開始就不得不受到公平交易委員會的「潑冷水」。公平交易委員會決定從2020年開始實行新政策，規定如果由百貨商店主導折扣活動，必須承擔50%的活動費用。

韓國業界有人呼籲：「被雙重、三重束縛的各種流通規定，令我們眼前一片黑暗。」也有百貨商場的高層人員表示：「韓國政府不僅不帶頭促進消費，反倒還潑冷水，所以企業和消費者都反應冷淡。」