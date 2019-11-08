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香港人一向都鍾情日貨，每次去日本旅行除咗吃喝玩樂，掃貨都係指定動作之一，不過𠵱家網購咁方便，只要揀啱時候買，隨時平過喺當地入手！就好似嚟緊嘅雙十一，日本樂天市場就會推出期間限定多重優惠，除咗有抵玩嘅優惠券之外，仲有積分回贈等嘅額外着數！今次仲唔係難得一遇嘅囤貨好時機？

日本樂天市場雙十一購物狂歡月 (日本樂天市場截圖)

【優惠一：限量1,111日元優惠券】

由11月8日(09:00)至11月12日(08.59)，只要喺日本樂天市場(Rakuten Global Market)店鋪購物，單一訂單滿11,000日元，即可使用1,111日元優惠券！(限量1111張)

* 每位會員可使用兩次優惠券。優惠券可疊加使用，但每張訂單只能使用一張。

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優惠券使用方法 (日本樂天市場截圖)

【優惠二：樂天APP購物】

樂天會員只要經官方購物APP購物，即可享有5%日本樂天超級點數回贈！回贈1點數可當1日元使用，非常抵玩！

【優惠三：新會員額外購物優惠】

新會員首次於樂天購物滿6,000日元(約HK$432)，即可獲得1,000點日本樂天超級點數！賺埋賺埋下次當現金使，又可以慳番一筆！

之不過日本樂天市場大大話話都囊括咗超過千萬款商品，小編啱啱開始逛嘅時候都覺得有啲迷惘，今次就為大家整理出日本樂天3大熱門商品類別！

▼日本樂天熱賣母嬰產品▼

+ 2

▼日本樂天市場藥妝、隱形眼鏡▼

+ 3 + 2

▼日本樂天戶外及運動用品▼

小編覺得日本嘅產品唔止質素有保證，就連顏值都有番咁上吓，特別係卡通設計嘅商品，呢類嘢一嚟到係香港價錢就節節上升。而隱形眼鏡同美妝品，香港嘅選擇當然亦未及日本咁多，各位網購迷今次要把握時機，睇啱就快啲去尋寶喇！

詳細活動細則可參閱：日本樂天市場（Rakuten Global Market）

(以上資料以官方最新發佈為準)

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