美朝談判陷入僵局　朝鮮將責任歸於美國

朝鮮常駐聯合國代表金星11月11日出席聯合國大會指出，美朝談判陷入僵局的責任，在於美國，並敦促美方落實朝美聯合聲明。

朝鮮常駐聯合國代表金星11月11日出席聯合國大會指出，美朝自2018年6月的「特金會」以來，雙邊關係幾乎沒有取得進展。（AP）

韓聯社報道，金星表示，2018年6月美朝領導人在新加坡會晤以來，雙邊關係幾乎沒有取得進展，半島局勢仍未擺脫惡性循環。這完全是美國依賴敵對政策，發起政治和軍事挑釁所致。

金星指出，鞏固半島和平與穩定並取得發展的關鍵，是能否切實落實兩國領導人在新加坡發表的聯合聲明。朝鮮近20個月以來，在進行核試驗和洲際彈道導彈試射方面保持克制，這足以體現朝方為滿足國際社會對半島和平與穩定的渴望而展現的誠意。

金星又針對韓朝關係，指韓朝宣言至今還未得到落實，原地踏步。這都是因為韓方的雙重態度，在人前展現「和平握手」，卻又在背後引進新型攻擊武器並與美國聯合軍演。

對於國際原子能機構（IAEA）向聯合國大會提交的年度報告，金星說這份報告沒有考慮半島的現實情況，朝方全面反對該報告。

國際原子能機構代理總幹事費盧塔（Cornel Feruta）指出，朝鮮核開發活動確實違反聯合國安理會的相關決議，依舊引發各方憂慮。他還敦促朝鮮遵守聯合國的相關決議，同國際原子能機構立即開展合作。